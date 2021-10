Belen Rodriguez e Antonio Spinalbese, la crisi è finita. Ecco i post del ritrovato amore

Sembra essere rientrata la crisi sentimentale fra Belen Rodriguez e il compagno Antonio Spinalbese. Belen Rodriguez e Antonio Spinalbese hanno avuto recentemente la loro prima figlia, Luna Marie, ma la relazione fra i due, anche per via di alcuni indizi social, pareva ormai irrimediabilmente compromessa.

APPROFONDIMENTI ANCORA CRISI Belen Rodriguez, pace fatta con Antonio Spinalbese? Il post di lui fa... IL MESSAGGIO Belen Rodriguez in crisi con Antonino Spinalbese? Lei rompe il... SPETTACOLI Belen, labbra storte dopo un nuovo ritocchino? Pioggia di critiche...

Belen Rodriguez e Antonio Spinalbese, la crisi è finita

Sembra essere rientrata la crisi fra Belen Rodriguez e il compagno, e papà della figlia Luna Marie, Antonio Spinlbese. Ultimamente infatti sulla rete si faceva un gran parlare della loro prematura crisi sentimentale e il fatto che da tempo i due non postassero più foto assieme sui social non aveva fatto altro che alimentare le voci a riguardo. La coppia è rimasta per tutto questo tempo in silenzio, se escludiamo alcune strane frecciatine su Instagram, ma ora arriva proprio Spinalbese a dare qualche indizio sulla ritrovata (se mai è stata persa) armonia.

Dalle stories del suo account social infatti Antonio ha postato alcuni momenti di una divertente cena a cui ha partecipato proprio assieme a Belen e alcuni amici, fra cui Marco Verratti, Claudia Galanti e Patrizia Griffini, la "petineuse" del GF5. Spinalbese, forse per mettere a tacere il tam tam mediatico, ha anche postato uno scatto che lo vede sorridente assieme alla sua dolce metà.