Belen Rodriguez e il bagno (hot) di mezzanotte: c'è già qualcuno nella sua vita?

Belen Rodriguez è di nuovo single e per lei è giunto il momento di voltare pagina. Dopo l'addio ad Antonio Spinalbese e un possibile ritorno di fiamma con Stefano De Martino, per Belen è il momento di dedicarsi all'unico uomo della sua vita: Santiago. La showgirl argentina ha immortalato i momenti migliori di una lunga giornata di shooting insieme a suo figlio che, proprio Belen, definisce «L'uomo della mia vita». Ma dopo una giornata intensa di lavoro, Belen trova anche il modo di coccolarsi, concedendosi il vizio di un bagno in vasca al lume di candela che ha sicuramente risvegliato i suoi follower.

APPROFONDIMENTI IL RITORNO Stefano De Martino, Belen e il riavvicinamento alla famiglia: in... IL RACCONTO Simone Baroni, l'ex ballerino di Amici: «Picchiato... BECCATI! Belen Rodriguez e Stefano De Martino di nuovo insieme: la coppia si...

Il suo bagno di mezzanotte, condiviso su Instagram, è davvero bollente. Belen si filma nuda tra la schiuma della vasca da bagno e nella penombra delle candele, facendo diventare il suo bagno sensuale e afrodisiaco. Tra il chiaro scuro della luce soffusa, le sue forme si intravedono in modo provocante e audace. Le ginocchia coprono il seno, ma muovendosi infiamma la fantasia dei suoi follower.

Nella seconda Instagram Stories nella vasca dice: «Ora leviamo il tappo. Così ho smesso di bruciarmi». Poi si avvicina al cellulare per stoppare la ripresa e sussura provocante: «Buona notte». Subito dopo si sentono dei passi e Belen divertita dice «Chi è?». Che Belen abbia già trovato la compagnia di qualcuno? Chissà, magari proprio quello Stefano De Martino che i rumors hanno accostato nelle ultime ore in uno dei più classici ritorni di fiamma...