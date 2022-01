Belen Rodriguez scatenata: le foto in bikini infiammano Instagram

Belen Rodriguez è in vacanza ed è davvero scatenata. La showgirl argentina è volata a Montevideo con l'amica Patrizia Griffini e la sue Instagram Stories stanno infuocando il web. Al suo fianco non c'è Antonino Spinalbese e nemmeno i due figli e, Belen, ne approfitta per rilassarsi al sole di Punta del Este e per regalare ai suoi follower scatti davvero hot.

APPROFONDIMENTI SU INSTAGRAM Belen Rodriguez e le corna: «Penso di averle, nessuno si... LE FESTE DEI VIP Belen Rodriguez, relax in sauna per Capodanno: lo scatto sexy fa... L'ATTACCO Nina Moric torna ad accusare Belen Rodriguez: «Il peccato e la...

La showgirl si gode il caldo sudamericano e sfoggia bikini microsopici che esaltano le sue forme. Il video nella sua storia indugia sul suo fisico perfetto in un siparietto davvero bollente. Poi per raffreddare l'ambiente si tuffa in piscina e il video successivo mette in risalto il suo fondoschiena. Immagini che sicuramente hanno riscaldato anche i suoi follower italiani alle prese con l'inverno.

Belen Rodriguez non ha perso tempo. Dopo le storie di ieri in cui scherzava sulle sue «corna» e 18 ore di volo, la showgirl è finalmente giunta in Uruguay e si è subito scatenata nella villa in piscina assieme alla sua amica Patrizia.

Un mix di sensualità e passione che getta ancora più dubbi sulle sue dichiarazioni fatte, davanti a un bicchiere di vino, in attesa del volo. Tra dubbi amletici sulle possibili corna e sul fatto che Belen sia di nuovo single, i suoi follower ammirano il suo corpo mentre indossa i costumi del suo brand.