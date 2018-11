Belen e Cecilia Rodriguez, shooting supersexy alle Canarie per la loro linea di costumi

Sabato 3 Novembre 2018, 15:53 - Ultimo aggiornamento: 03-11-2018 17:08

Belen e Cecilia Rodriguez più sexy che mai per uno shooting fotografico in una location esotica come Fuerteventura, una delle Isole Canarie. Le due sorelle argentine, infatti, hanno posato per un servizio indossando i costumi da bagno della loro linea di moda, Me Fui: lo spettacolo è una delizia per gli occhi.Su una strada sterrata, a pochi passi dal deserto, Belen e Cecilia Rodriguez hanno posato con diversi costumi da bagno. Le foto si fanno sempre più bollenti, tra lo stile aggressivo di 'Chechu' e le pose di Belen a cavallo.Diversi gli scatti postati dalla due sorelle Rodriguez su Instagram: tanti gli effetti della luce, che rendono le foto ancora più sensuali.