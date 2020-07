Belen Rodriguez e Nina Moric, brivido a Capri: una canzone per fare la pace

Brilla di nuovo la dolce vita nelle isole del golfo. Tanto vacanzieri in questo primo weekend di luglio - a Capri si sono contati ben 11mila sbarchi - ma ciò che rincuora di più gli operatori turistici è il fitto carnet delle presenze vip. La prima era stata Nina Moric, la modella croata ex moglie di Fabrizio Corona, a farsi notare a Capri insieme al suo misterioso boyfriend, fra ristoranti di lusso e shopping in via Camerelle. A rubarle la scena e il codazzo dei paparazzi sono stati però Belen Rodriguez e il suo nuovo compagno, l'imprenditore campano della moda di lusso Gianmaria Antinolfi, reduci dalla festa di compleanno di lui che li aveva tenuti impegnati fino a notte fonda a Napoli. Ma la notte è giovane per chi ha voglia di divertirsi e così dopo la mezzanotte la modella e conduttrice televisiva argentina è arrivata in Piazzetta scortata da amici e body guard, si è seduto ai tavolini di uno dei storici caffè e infine si è recata all'Anema e Core. Qui, già da qualche ora, la Moric aveva occupato un tavolo e tutti temevano che la presenza in sala di Belen potesse accendere scintille, dati i rapporti tesissimi in passato tra le due (Corona è stato uno dei fidanzati di Belen, la quale ha trascinato Nina in tribunale per certi epiteti non proprio gentili ricevuti). Timori fugati visto che le due si sono salutate scambiando qualche parola e addirittura a fine serata, mentre Belen si rendeva protagonista di un siparietto con Guido e Gianluigi Lembo cantando e ballando con loro canzoni latinoamericane, è stata la Moric a rompere il ghiaccio raggiungendola e dando vita con lei al duetto sulle note di «I love you baby» con un caloroso abbraccio finale.



Ad applaudire, tra il pubblico,, i gemelli stilisti nati in Canada ma di origine italiana che hanno creata Dsquared2, brand internazionale della moda stile luxury che ha sede in Italia. Fra gossip e boom di vacanzieri, c'è stato spazio anche per il patto solidale di, il leader della storica sartorialità partenopea, che con l'associazione onlus Laps del manager di casa Agnelli ha avviato una collaborazione mirata a un progetto di t-shirt solidali. Un abbraccio virtuale, un simbolo che verrà disegnato sulle t-shirt (in numero limitato, 1977 come l'anno di nascita di Lapo) visto che oggi è vietato abbracciarsi: l'accordo è stato siglato proprio a Capri dove i due creativi hanno trascorso la giornata. Il ricavato delle magliette «Abbracciame» sarà devoluto a organizzazioni benefit che operano nei quartieri napoletani a più alto rischio sociale.

Ischia e la voglia di estate e di vacanza, con testimonial d'eccezione quali miti della musica e della canzone mondiale e le star del cinema e della televisione. Mentre a migliaia prendevano d'assalto traghetti e aliscafi per il rientro a Napoli dopo un nuovo fine settimana da tutto esaurito in alberghi, ristoranti e lidi, in tarda serata a bordo di uno scafo privato sono sbarcati sull'isola verde il cantante Sting e la moglie, la produttrice Trudie Styler che proprio di recente, con il film lungometraggio Songs and Sun prodotto con l'etichetta Big Sur Napoli, ha ottenuto un contributo di 100mila euro dalla Regione, come secondo classificato al bando relativo alla promozione cinematografica della Campania. Del resto non è la prima volta che Sting arriva a Ischia: stavolta si tratterrà due settimane per essere vicino, nel pieno della crisi generale dovuta al Covid, all'isola, a Napoli e al suo amico Vicedomini, alle prese con la XVIII edizione del suo Festival. Nel weekend sono sbarcati a Ischia anche il regista e attore Giampaolo Morelli con la moglie, l'attrice ed ex Miss Italia 1988 Gloria Bellicchi; sotto la lente del famoso fotografo napoletano dei vip e del gossip, Eugenio Blasio, è finita poi Margherita Mazzucco, la giovane attrice napoletana che ne L'Amica Geniale ha interpretato il personaggio di Lenù. Alle terme del Sorriso Resort di Antonio e Nello Impagliazzo l'attrice Laura Ferrara e una delle maggiori sex symbol del momento, Sara Croce, la Madre Natura celebrata da Bonolis nel suo seguitissimo programma. E l'amore per Ischia nei momenti difficili è anche quello che mostra di avere Aida Yespica, che è tornata assieme al suo fidanzato, l'imprenditore napoletano Geppy Lama, attivo sul mercato mondiale dell'ottica.

