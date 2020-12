Belen Rodriguez discute col fidanzato Antonio Spinalbese, poi vede i paparazzi e rincorre i carabinieri

Una serata piena di emozioni per Belen Rodriguez che discute col fidanzato Antonio Spinalbese, poi si accorge della presenza dei paparazzi e corre dietro ai carabinieri perché l’aiutino a far rispettare la sua privacy

Belen Rodriguez e Antonio Spinalbese sono stati sopresi dai fotografi del settimanale “Oggi” mentre, seduti a un tavolino, fanno l’aperitivo in un locale della Capitale. I due, con facce serie, sembrano discutere quando all’improvviso Belen Rodriguez si accorge della presenza dei paparazzi: la showgirl allora si alza infuriata dalla sedia per rincorrere tre carabinieri che passano casualmente in quel momento e chiedere il rispetto della sua privacy.

Finita la sfuriata e steso il verbale però fra Belen Rodriguez e Antonio Spinalbese sembra essere tornato il sereno dato che, come racconta il settimanale, sono tornati nel loro hotel passeggiando romanticamente mano nella mano.

