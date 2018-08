Belen Rodriguez, foto di Santiago su Instagram. Piovono gli insulti: «È brutto» e inizia la guerra tra i fan

Sonríe siempre• Un post condiviso da BELEN (@belenrodriguezreal) in data: Ago 19, 2018 at 1:30 PDT

Un vero e proprio attacco da parte degli “haters” sull’account instagram di Belen Rodriguez. La showgirl argentina, molto attiva sui social, non ha fatto nulla di male se non postare, come d’abitudine, uno scatto del figlio Santiago. La foto vede il piccolo sorridente in primo piano, seguito dalla didascalia: «Sorridi sempre».Tutto nella norma se non per il fatto che il post alcuni internauti si sono scagliati contro il piccolo, definendolo «orribile» e aggiungendo commenti cattivi sul piccolo. I fan si sono divisi tra chi difende il figlio di Belen e Stefano De Martino e chi rimprovera la mamma di esporre troppo il figlio sulla rete rendendolo bersaglio di critiche: «Belen - ha scritto una follower – è libera di mettere le foto di Santy quanto vuole, ma non deve essere attaccata da voi, dicendole che è brutto. Ma tacete».«Premetto – ha aggiunto un altro - che non trovo giusto postare foto di bambini (OPINIONE assolutamente personale), in ogni caso chi giudica l'aspetto fisico di una persona, specialmente di un bimbo, è INCOMMENTABILE». Per ora Belen non ha risposto direttamente agli insulti, almeno dai suoi account ufficiali sui social.