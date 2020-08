Belen Rodriguez addio definitivo a Stefano De Martino e Gianmaria Antinolfi: ecco chi è il nuovo flirt

Belen Rodriguez avrebbe un nuovo flirt. Dopo l'addio a Stefano De Martino e a Gianmaria Antinolfi, la showgirl argentina avrebbe iniziato a frequentare uno tra gli hairstylist più famosi di Milano. Secondo il settimanale Chi, nel numero in edicola da oggi mercoledì 19 agosto, i due starebbero notte e giorno sempre insieme nella sua villa di Ibiza. Ad averli fatti incontrare sarebbe stato un amico comune. Questa frequentazione ha riacceso inevitabilmente il gossip sulla showgirl.

Come spiega il rotocalco diretto da Alfonso Signorini, la nuova fiamma di Belen si chiama Antonino e lavora per la catena Coppola. Nell'ambiente e nella zona più esclusiva del capoluogo meneghino è molto conosciuto.

Nel frattempo, a Ibiza è arrivato anche Stefano De Martino, che sta trascorrendo qualche giorno di vacanza con il figlio Santiago.



Il conduttore diha dei brevi incontri con l’ex moglie soprattutto legati al figlio. La rottura tra i due sembra ormai insanabile, dal momento che Belen è sempre più decisa a non perdonare. Giorni fa non era passata inosservatalanciata al ballerino in una delle stories su. Un gesto molto probabilmente correlato a quanto dichiarato daal settimanale Gente. La conduttrice diera intervenuta definendo Stefano un «combina guai» con la capacità di farsi perdonare l'imperdonabile.

Da qui la replica velata di Belen con un video in cui intonava alcune strofe di La mia storia fra le dita, celebre canzone di Gianluca Grignani. Il pezzo, che racconta dal punto di vista di un uomo l’addio con l’amata, ha nel ritornello un verso che recita «a volte un uomo va pure perdonato». Dopo queste parole Belen ha pronunciato un secco no.

