Belen Rodriguez e Gianmaria Antinolfi, parla la mamma: «Stordita dal vortice in cui è finito, mi domando come finirà»

Le foto di, il suo nuovo fidanzato, hanno fatto velocementeil giro del web. Ora, a raccontare il primo incontro fra i due arriva la mamma dell’imprenditore, Esmeralda Vetromile.Per ora Belen sta trascorrendo le vacanze a Ibiza assieme a degli amici e Santiago e l’imprenditore è misteriosamente assente, ma la mamma intanto spiega di essere stata un po’ un cupido fra i due. L’occasione del primo incontro infatti è stata la festa di compleanno di Gianmaria che si è tenuta a Capri, organizzato da Esmeralda, che sapeva della presenza della showgirl argentina fra gli invitati: «Ho curato io l’organizzazione di quella festa – ha spiegato in un’intervista a “DiPiù” - Conoscevo tutto, dal menù alla scelta della musica nelle sale. Sapevo pure che ci sarebbe stata anche Belen (…) Ha ballato, cantato, era a suo agio».Ora è un po’ preoccupata per il figlio, data l’importanza mediatica di Belen: «Diciamo che sono un po' stordita dal vortice in cui è finito Gianmaria. Mi domando come finirà».Infine, convalida la versione di Dayne Mello, secondo cui l’imprenditore avrebbe cominciato il corteggiamento alla Rodriguez mentre era ancora fidanzato con lei: «Si sono frequentati per qualche settimana, poi è arrivata Belen. Quando Gianmaria ha saputo che avrebbe passato qualche giorno a Capri si sono visti e lui ha capito che tra loro stava nascendo qualcosa. Ha lasciato Dayane immediatamente».