Belen e Gianmaria Antinolfi di nuovo insieme: lui la raggiunge a Ibiza e si trasferisce nella sua villa

Belen Rodriguez e Gianmaria Antinolfi, la relazione continua. Belen Rodriguez, dopo essere stata sorpresa in quel di Capri assieme all’imprenditore, nuovo fidanzato dopo la crisi con l’ex marito Stefano De Martino, era partita per una vacanza a Ibiza col figlio Santiago e alcun amici e la lontananza fra i due aveva fatto pensare a una fine prematura dall’appena nata love story.



La coppia invece cinvece continua a frequentarsi, come dimostrano le foto pubblicate da “Chi”. Antinolfi infatti è volato a Ibiza per raggiungere la sua bella e, poco a poco, si sta trasferendo proprio nella villa che la Rodriguez ha affittato insieme agli amici.

La relazione sembra andare a gonfie vele ed è anche “approvata” dal piccolo Santiago sorpreso sorridente in braccia a Gianmaria. La storia continua insomma, anche se alla felicità di Giammaria si oppone la preoccupazione della mamma, Esmeralda Vetromile, che conoscendo la “potenza” mediatica di Belen ha commentato: «Diciamo che sono un po' stordita dal vortice in cui è finito Gianmaria. Mi domando come finirà».





