Belen, gita in famiglia sul lago di Como. E spunta il gossip con Andrea Damante...

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi scoppia la lite al parco

Ultimo aggiornamento: 19:54

Gita al lago per. La coppia, che è recentemente tornata assieme, si concede spesso periodi di relax e stavolta è partita alla volta del lago di Como assieme al piccolo Santiago, mentre dal passato della showgirl spunta il pettegolezzo su una sua presunta love story segreta (di qualche tempo fa) con Andrea Damante. La coppia è stata fotografata da “Chi” mentre solca sul gommone le acque care a George Clooney, che nei pressi ha una casa che frequenta molto spesso. Ad accompagnarli, anche nel giro della città, il piccolo Santiago che stavolta ha fatto le valigie ed è partito con loro.Periodo positivo anche dal punto professionale per i due dato che Belen potrebbe prendere parte a una serie sul canale in streaming Netflix, mentre il lanciatissimo conduttore Stefano De Martino potrebbe prendere parte a Sanremo.. Mentre era la compagna di Andrea Iannone infatti, come svela “Chi” nelle “Chicche di gossip”, avrebbe avuto una liaison con Andrea Damante, allora ancora fidanzato di Giulia De Lellis: «Un pettegolezzo, rimasto segreto per molti mesi, infiamma il mondo del gossip – si legge sulla rivista - si sussurra di un rapporto clandestino, parliamo di circa un anno fa, tra Belen Rodriguez (allora fidanzata con Andrea Iannone) e Andrea Damante (a quel tempo legato a Giulia De LelIis). In molti si chiedono allora se il grande amore tra Giulia De Lellis e Iannone non sia nato come una ripicca ad alto livello».