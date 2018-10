Andrea Iannone confessa: «Belen Rodriguez? Dopo tre anni sono stufo»

Lunedì 22 Ottobre 2018, 13:06 - Ultimo aggiornamento: 22-10-2018 14:17

Andrea Iannone è stufo. Il campione di motociclismo, noto alle cronache rosa per la sua relazione con Belen Rodriguez, non nasconde di essere esasperato dalle continue notizie su di lui e sulla fine della sua storia d'amore. In un'intervista alla Gazzetta dello Sport ha sottolineato di essere stanco del gossip e che sta provando a superare questo momento.La showgirl argentina ha messo fine alla loro relazione dopo tre anni. «Belen? A questa domanda evito di rispondere. Sono stufo dei titoli su questa storia... Però sto bene», dichiara. La relazione è stata caratterizzata da continui tira e molla dal 2015 e adesso sembra essere giunta proprio al capolinea. C'è chi pensa che Belen possa tornare con l'ex marito Stefano De Martino perché l'amore tra i due non è mai finito. Nel mese scorso sono stati fotografati dal settimanale Chi in scatti nei quali si poteva intravedere una certa complicità. E il ballerino a Domenica In ha mostrato di provare ancora forti sentimenti per la madre di suo figlio Santiago.«Dico sempre che è una gran fortuna poter amare davvero qualcuno, non essere amati, ma conoscere il grande amore. Cosa mi rimprovero? So di essere stato fortunato e per quanto mi impegni a volte provo la sensazione di non essere all’altezza del tanto affetto che ricevo», la risposta di De Martino a Mara Venier su un suo possibile coinvolgimento.Intanto, Belen in questo periodo sta dando molta importanza al lavoro a causa degli impegni televisivi come Tu Sì Que Vales. «Mia sorella ha bisogno di stare un po' da sola», ha detto Cecilia Rodriguez, felicemente fidanzata con Ignazio Moser.