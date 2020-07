Belen Rodriguez festeggia in bianco a Capri mentre impazza il gossip su Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi

Ultimo aggiornamento: 12:13

Il presunto triangolo Belen Rodriguez-Stefano De Martino-Alessia Marcuzzi sta monopolizzando da ore l'attenzione mediatica. E mentre il ballerino si affretta a smentire sui social, la showgirl si gode il mare e la festa di compleanno a cui è stata invitata. In una storia suè apparsa in abito da sera bianco con pizzo e coda.Ieri il sito Dagospia ha lanciato un'indiscrezione choc secondo cui Belen avrebbe scoperto la relazione clandestina tra l'ex e la conduttrice. De Martino è intervenuto subito dopo: «Io, Alessia e suo marito Paolo ci siamo fatti una gran risata. Se mi innamoro e mi fidanzo ve lo faccio sapere. Godetevi l'estate», è stato il commento a caldo del conduttore diDanessuna dichiarazione, mentre Belen continua la sua vacanza. Tra gli scatti pubblicati anche uno che ha scatenato i followers: la showgirl argentina è a bordo di una barca e mostra il lato B perfetto. «Calma, tutto è nella calma», la didascalia. La separazione con Stefano sembra ormai definitiva e per superare questo momento difficile visita posti incantevoli lasciandosi circondare dagli amici di sempre. Questa volta sembra che ilnon l'abbia accompagnato e sia rimasto con i nonni.Belen e Stefano sono molto popolari e il gossip che li riguarda continua da settimane. Al ballerino sono stati attribuiti altri flirt. «Lo so che sono un personaggio pubblico, ma attenzione alle fake news perché qui ci sono delle famiglie di mezzo», ha aggiunto De Martino.