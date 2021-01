Belen Rodriguez incinta, la conferma e le foto col pancino nascosto

Belen Rodriguez incinta. Mentre sembrano essere confermate le voci che vogliono Belen Rodriguez incinta la showgirl viene sorpresa mentre passeggia in un parco assieme al fidanzato Antonio Spinalbese e il piccolo Santiago, con un look da futura mamma bis.

BELEN RODRIGUEZ INCINTA: LA CONFIDENZA

Belen Rodriguez incinta. La conferma arriva dal settimana "Oggi" secondo cui Belen ,felicissima, avrebbe confidato la futura maternità agli amici: "Sono felicissima - avrebbe detto la showgirl - non desideravo altro. Il lavoro va a gonfie vele, ho accanto a me un uomo che amo e che mi ama. Vorrei fermare il tempo, ora che ho tutto quello che ho sempre voluto”.

La showgirl non ha smentito la notizia ne tantomeno ha utilizzato il suo seguitissimo account social per dare notizie a riguardo e intanto si gode la vita assieme al fidanzato Antonio Spinalbese. La coppia è stata fotografata da “Chi” mentre fa una romantica passeggiata in un parco di Milano accomagnata da Santiago, figlio di Belen e Stefano De Martino. Al dito la Rodriguez porta la fedina che le ha regalato la sua dolce metà e il suo look, di solito quantomeno più attillato, stavolta sembra voler nascondere le prime forma da futura mamma bis.

NUOVI AMORI

Belen Rodriguez e Antonio Spinalbese, di professione hair stylist, si sono fidanzati a fine agosto dopo un’estate in cui alla showgirl erano stati accostati diversi spasimanti. Nel mentre l’ex marito Stefano De Martino sembra molto vicino alla modella Mariacarla Boscono.

