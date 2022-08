Belen Rodriguez si guarda allo specchio: «Ingrassata di 4 chili... pure di felicità»

C'è chi ha già pensato a una gravidanza, l'eventuale seconda con Stefano De Martino. La verità è che Belen Rodriguez si sta godendo le vacanze e una sintonia ritrovata con il ballerino e presentatore, con cui ha già avuto il primo figlio, Santiago. E per questo, come succede un po' a tutti, l'estate ha preso qualche chilo: «Sono ingrassata 4 chili, pure di felicità», ha scritto lei sui social commentando una sua foto allo specchio.

Belen Rodriguez e le vacanze con Stefano De Martino

La forma, neanche a dirlo, è invidiabile. Merito dello sport e dell'attività fisica che ha sempre praticato, anche dopo le due gravidanze. E merito anche della serenità ritrovata con Stefano De Martino: dopo il ritorno di fiamma, i due stanno trascorrendo l'estate sull'isola di Albarella insieme anche ai due figli Santiago e Luna Marì (che Belen ha avuto con l'ex compagno Antonino Spinalbese).

Qualche sgarro però, specialmente in estate, è all'ordine del giorno anche per chi alla forma ci tiene come lei. E complice il caldo, allenarsi è molto più complicato. Da qui questi famosi «quattro chili in più» difficilmente riconoscibili sulla sua silhouette. Che non farà fatica, se lo vorrà, a recuperare: dopo il parto di Luna Marì ha ripreso l'attività fisica con un workout leggero seguita dal suo personal trainer personale. E con gli allenamenti ricomincerà certamente dopo l'estate, per rimettersi in forma (se davvero ce ne fosse bisogno) in vista della nuova stagione televisiva.