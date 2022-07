Belen Rodriguez e Luna Marì, mamma Veronica rompe il silenzio: «Si sbaglia, ma...»

La storia tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese è finita in fretta e in molti hanno criticato la showgirl argentina per la scelta di aver messo al mondo una bambina con troppa «leggerezza». Luna Marì è nata e dopo pochi mesi la storia con l'ex hair stylist è finita. E mentre le cose con Stefano De Martino sembrano procedere a gonfie vele, tocca alla mamma di Belen prendere le sue difese.

Veronica Cozzani rompe il silenzio

Veronica Cozzani non ci sta. La mamma 59enne di Belen Rodriguez rompe finalmente il silenzio sulla nascita della piccola Luna Marì, la secondogenita della showgirl che lo scorso 12 luglio ha compiuto un anno. E nonostante il tempo passi velocemente e Belen abbia riabbracciato nella sua vita Stefano De Martino, c'è ancora chi è pronto ad attaccare Belen. Il gossip non conosce soste e nemmeno l'avanzare del tempo e così sui social c'è chi torna ad attaccare la bella 37enne per la sua decisione, considerata frettolosa, di avere un figlio con Antonino Spinalbese. E proprio sotto un post su Instagram condiviso dalla mamma di Belen c'è chi è tornato all'attacco, provocando la reazione e la risposta di mamma Veronica. «Si sbaglia, ma ci si rialza», sottolinea la donna.

«Ma l’amore su cosa vince? Ha fatto una figlia con un altro uomo con leggerezza, mah!», scrive un follower sotto a un post di Veronica in cui ancora una volta la Cozzani esalta il sentimento che unisce la sua famiglia. La mamma di Belen stavolta non si trattiene e replica. «Cosa vuol dire? Questo si chiama vivere! Si cade, si sbaglia e ci si rialza tutte le volte che è necessario farlo! Questo è vivere», sottolinea dando una lezione al commento polemico e fuori luogo del fan.

Gli «scherzi» della vita

E proprio in merito alla vita, Veronica Cozzani è contenta del ritorno di fiamma della showgirl con Stefano De Martino, sposato nel 2013 e da cui ha avuto il primogenito di 9 anni Santiago. La vita è sempre pronta a stupire con «scherzi» che mai avremmo pensato di vivere. Così Belen torna insieme all'ex marito e mamma Veronica giustifica la figlia per la decisione di avere Luna Marì, anche se ora il legame con Spinalbese si è spezzato. Perché alla fine è l'amore a dover vincere su tutto.