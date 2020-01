Belen, passeggiata con Stefano De Martino: i fan notano il lato b...

Da quando sono tornati insieme, dopo una separazione durata oltre quattro anni (e un fidanzamento con Andrea Iannone) Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono praticamente inseparabili e tra vacanze e passeggiate non mancano le foto di coppia.

LEGGI ANCHE Chi vuol essere milionario, i tre vincitori cosa fanno oggi per vivere?

Tornati dalla vacanza sulle nevi e la “fuga” assieme a Santiago a Disneyland Paris, Belen ha già stupito i suoi follower con un video selfie in lingerie davanti allo specchio che in poco tempo aveva raggiunto oltre ottocentomila visualizzazioni.

D’altronde Belen ha sempre tenuto al suo fisico con palestra, trattamenti e allenamenti anche in strada, come mostrano le foto pubblicate da “Nuovo” che la vedono stendere la gamba per strada sotto lo sguardo attento del marito Stefano. Leggendario anche il suo lato-b, che ultimamente sempre “lievitato”: merito forse della palestra o dell’abbigliamento scelto, anche se c’è chi continua a “insinuare” che ci possa essere l’aiutino del chirurgo…

Ultimo aggiornamento: 17:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA