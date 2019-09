Belen Rodriguez e il post hot che fa impazzire i fan: «Togli le mani che fai più like!»

Lunedì 2 Settembre 2019, 19:49 - Ultimo aggiornamento: 02-09-2019 20:29

Belen Rodriguez dopo delle lunghe vacanze in famiglia si prepara, assieme al marito Stefano De Martino, alla prova televisiva della 62esima edizione del Festival di Castrocaro, in onda martedì 3 settembre in prima serata su Rai2. Intanto però la showgirl, molto attiva sui social, ha voluto regalare un scatto hot che non è passato inosservato ai suoi fan.Dal suo account infatti Belen ha postato una foto in bianco e nero che la vede con le mani a coprire il topless e uno sguardo perso nell’infinito. I follower naturalmente si sono scatenati e a parte i numerosi like, sulla bacheca abbondano i commenti.Tanti complimenti per l’indiscussa bellezza, ma il consiglio che viene dato di più alla Rodriguez è quello di togliere le mani al fine di aumentare i consensi sulla rete. Anche il suo sguardo però ha attirato qualche critica: «Più che altro.. – ha scritto un fan – Quell’espressione da Santa Maria Goretti.. 😇 che proprio non ci azzecca con il personaggio!»