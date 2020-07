Belen Rodriguez, post in topless e festa in piscina con gli amici in attesa del fidanzato Gianmaria Antinolfi

Belen Rodriguez in topless “coperto” su Instagram conquista i fan e spegne per un attimo il gossip sul nuovo fidanzato Gianmaria Antinolfi. Assente infatti l’imprenditore, accreditato come nuovo compagno della showgirl, Belen si rilassa in piscina assieme agli amici a Ibiza, senza dimenticare i suoi follower.

Da bordo vasca infatti Belen ha postato uno scatto che mette in mostra tutta la sua bellezza, che naturalmente non è passata inosservata, dato l’alto numero di like e i commenti entusiastici dei suoi fan, che comunque continuano a chiedere notizia della sua nuova relazione.

Durante il triangolo fra Belen, Stefano De Martino e Alesia Marcuzzi, la Rodriguez è stata sorpresa mentre baciava e trascorreva una giornata in barca assieme all’imprenditore Gianmaria Antinolfi, ora misteriosamente assente. In attesa di sapere se l’amore prosegue, la mamma dell’imprenditore ha raccontato a “Dipiù” come si sono conosciuti i due: «Alla festa per il 35 anni di lui – ha svelato - Ho organizzato io quella festa. Conoscevo il menù, la scelta della musica. E sapevo che ci sarebbe stata anche Belen».

Ultimo aggiornamento: 15:39

