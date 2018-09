Belen, primo giorno di scuola per Santiago: il sexy look della showgirl fa impazzire il web

Back to school ♥️ Un post condiviso da Stefano De Martino (@stefanodemartino) in data: Set 4, 2018 at 1:34 PDT

Martedì 4 Settembre 2018, 11:24 - Ultimo aggiornamento: 04-09-2018 12:46

Basta guardare queste foto: alzi la mano chi non vorrebbe essere il papà di un compagno di scuola di Santiago, il figlio di Belen. Il bimbo di Stefano De Martino e della showgirl ha cominciato la scuola e per il primo giorno è stato accompagnato da mamma e papà. Su Instagram spopolano le foto di Belen vestita da "scolaretta" ed è subito boom di like.Mini gonna di pelle nera, stivali e t-shirt: il sexy look di mamma Belen non è passato inosservato.