Belen Rodriguez provoca Giulia Tordini: lo «sgarro social» alla fidanzata di Antonino Spinalbese

La love story tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino procede a gonfie vele. I due si godono l'estate con ripetute fughe d'amore a bordo di uno yatch e il Gossip parla già della possibilità che possa presto arrivare un nuovo figlio. Ma la storia con Antonino Spinalbese, da cui è nata anche la piccola Luna Marì, è fresca se non freschissima. E così Belen sembra che sui social abbia pubblicato un storia per provocare le nuova compagna dell'ex hair stylist, Giulia Tordini.

Coincidenza o provocazione?

Belen Rodriguez ha pubblicato una Instagram Stories di uno splendido piatto da mangiare sopra le acque cristalline dell'Isola di Ponza. Pane, avocado, uova, mozzarella e pomodoro. Una prelibatezza che ha attirato l'attenzione dei follower non soltanto per i colori accesi e per la bontà. Il giorno prima, infatti, una foto analoga era apparsa nelle storie di Giulia Tordini, l'attuale compagna di Spinalbese. In quel caso si trattava di un sano piatto di pasta al pomodoro, anche quello consumato tra le acque cristalline di un'altra meta da sogno. Gli scatti sono identicie qualcuno ha ipotizzato che quello di Belen fosse un chiaro riferimento alla storia della «rivale» in amore. Difficile immaginare a una coincidenza quando la posizione dello scatto, l’angolazione della foto e il luogo in cui è stata fatta è praticamente identico.

Provocazione ad Antonino?

Secondo molti fan, la decisione di Belen, sempre molto attenta alle dinamiche social, non è stata affatto casuale, bensì fatta con il fine di provocare l’ex fidanzato con il quale la rottura è stata burrascosa. Una zampata degna di una leonessa che difficilmente sarà sfuggita ad Antonino Spinalbese, che gli amanti del gossip sperano di vedere nella prossima edizione del Grande Fratello Vip.

Il rapporto tra Belen e Antonino

Fatta eccezione per questa strana coincidenza o provocazione, Antonino Spinalbese e Belen Rodriguez non hanno alcun tipo di rapporto. Hanno praticamente azzerato il loro dialogo, fatta eccezione per quelle relative alla piccola Luna Marì. A confermarlo è stato lo stesso Spinalbese in un'intervista a Chi in cui ha spiegato che con la showgirl argentina il rapporto è nullo.