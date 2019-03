Belen Rodriguez e il ritorno con Stefano De Martino: «Non so se sono sposata, separata o fidanzata»

Mercoledì 27 Marzo 2019, 16:04 - Ultimo aggiornamento: 27-03-2019 16:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Sono felicissima», un periodo davvero felice per Belen Rodriguez, tanto dal punto di vista professionale con la conduzione di “Colorado” e le sue numerose attività imprenditoriali tra costumi e saloni di bellezza, quanto da quello sentimentale, dato che nonostante le poche parole concesse finora, il riavvicinamento con l’ex Stefano De Martino sembra ormai molto probabile.Tra descriversi single o in relazione complicata, Belen si trova in difficoltà: «In realtà non saprei cosa scrivere – ha spiegato in un’intervista a “Chi” – In teoria siamo separati, ma il divorzio non è ancora arrivata quindi non so se sono sposata, divorziata, fidanzata, non si capisce. Ma sono felicissima».Lo apprezza anche dal punto di vista televisivo con la conduzione di “Made in Sud”: «Ho sempre creduto nella sua bravura, ho sempre saputo che aveva i tempi televisivi giusti: è un ragazzo che studia, si prepara e conduce a memoria».Un accenno anche a Soleil Sorge, fidanzata del fratello Jeremias, conosciuta sull’Isola dei Famosi: «Si vede che è una ragazza senza peli sulla lingua e una leader, magari a volte la vedo e penso che non avrebbe potuto dire le stesse cose in modo diverso».