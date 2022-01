Belen Rodriguez, il figlio Santiago diventa modello: «Bello ma io preferivo giocare alla Wii»

Per Santiago De Martino dopo l'approdo su Tik Tok si aprono le porte della moda. Oggi per il figlio di Belen Rodriguez e Stefano De Martino è stato il primo giorno di shooting. Santiago sarà il testimonial del marchio di abbigliamento che la showgirl argentina ha creato assieme alla sorella Cecilia Rodriguez e il fidanzato Ignazio Moser. Dopo un pomeriggio passato ieri assieme al figlio nel salone di Aldo Coppola, il famoso hairstylist delle star, in cui la modella ha scurito i capelli e aggiustato la frangia (somigliando sempre più alla sorella) e il piccolo di casa si è fatto qualche meches ai capelli, oggi nello showroom di Milano del marchio si scattano le foto della linea baby Hinnominate.

Belen, il figlio Santiago diventa modello

Nel viaggio in macchina Belen riprende suo figlio e il botta e risposta diventa una gag comica: «Allora come è essere modello della linea di vestiti disegnata dalla tua mamma e dai tuoi zii?». Nonostante santiago sia abituato alla popolarità non c'è da dimenticarsi che è sempre un bambino di 8 anni e come tale si comporta. «Si è bello, ma io preferivo giocare alla Wii». Poi i video continuano e la "discussione" è quella classica tra mamma e figlio.

Santiago la star di Tik Tok

Santiago, già star di Tik Tok, con un profilo aperto qualche giorno fa che già conta tantissimi follower, diventa ora un modello e la sua strada sembra già segnata. Ma d'altronde con una mamma e un papà così popolari non poteva essere diversamente.

Belen e Stefano, ritorno di fiamma?

Nel frattempo tra Belen e Stefano De Martino si parla di ritorno di fiamma. Dopo la crisi con Antonino Spinalbese, papà della piccola Luna Marì, diventata ora chiusura definitiva, Belen appare nelle paparazzate sempre più vicina al suo ex e i nostalgici già sognano. Tutto era partito con delle foto del conduttore di bar Stella che era andato all'areoporto per prendere la showgirl al ritorno da un viaggio con le amiche, e dopo l'ultimo weekend che la showgirl ha passato a casa di Stefano le voci si sonpo fatte sempre più forti. Nessuna conferma ne smentita dai due ragazzi che per ora vivono serenamente questo periodo passando del tempo insieme anche per amore del piccolo santiago. certo è che Belen ha voglia di rimettersi in gioco e di ricominciare e il cambio look ne è una conferma, non ci resta che seguire i prossimi gossip per saperne di più.