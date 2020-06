Belen Rodriguez single, cena con gli amici per dimenticare Stefano De Martino

Ultimo aggiornamento: 18:16

dimenticacon l’aiuto degli amici. L’addio fra i due ex, che si erano ritrovati dopo una lunga crisi, è ormai certificata e Belen, ormai single e rimasta solo con Santiago a Milano sembra essere tornata alla vita di tutti i giorni.Stefano De Martino infatti si è trasferito a Napoli per la nuova edizione di “Made in Sud” e fa ritorno a casa solo quando il lavoro lo permette per vedere il figlio Santiago, rimasto con la mamma. Tutti e due durante il periodo di crisi hanno mantenuto un profilo basso, cercando di dare ai media meno informazioni possibili.Belen intanto carca di tornare alla normalità ed è stata fotografata da “Chi” mentre trascorre una serata divertente e rilassata assieme ai suoi amici, fra cui anche il fratello Jeremias, dopo una cena di lavoro. Ad organizzarla naturalmente il suo più grande affetto, sempre al suo fianco in questi momenti difficili, l’hair stilyst Mattia Ferrari.