«Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese sposi»: l'indiscrezione sul matrimonio che accende il gossip

Belen Rodriguez potrebbe risposarsi molto presto. Secondo i rumors sarebbe in procinto di convolare a nozze con il suo amato Antonino Spinalbese prima della nascita della secondogenita Luna Marie. «È pazza di lui e lui di lei. Mi dicono che non è escluso che possano sposarsi con un sì flash prima dell’arrivo (tra 3 mesi) della loro bambina Luna Marie. Io li appoggio in pieno. Sindaco di Milano Beppe Sala manda subito in tintoria l’abito buono», è l'indiscrezione lanciata da Roberto Alessi, direttore di Novella 2000 e firma di Libero.

Belen Rodriguez sposa Antonino Spinalbese

La coppia sta insieme da poco tempo e sta aspettando una bambina. Per l'hair stylist 25enne si tratta del primo figlio, mentre la showgirl argentina è già mamma di Santiago, nato dall'amore con Stefano De Martino. Una volta archiviato il primo matrimonio, ci sarebbero nuovi fiori d’arancio in vista. Belen ora è felice ed è stato suo figlio a farle capire che aveva trovato il suo principe.

Queste le parole di Roberto Alessi su Libero: «Archiviato il matrimonio sfarzoso con Stefano De Martino celebrato nel 2013 – qualche mese dopo la nascita di Santiago – Belen Rodriguez oggi è pronta ad un evento intimo e discreto. Un giorno speciale da ricordare per tutta la vita. Non solo: Belù sarebbe pronta ad indossare l’abito nuziale col pancione. Sarà vero?»