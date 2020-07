Belen Rodriguez e Stefano De Martino, l'indiscrezione: «Lui sospetta che sia stata lei a diffondere il gossip su Alessia Marcuzzi»

Belen Rodriguez e Stefano De Martino non stanno più insieme. Dopo un tentativo di riconciliazione si sono detti addio definitivamente e alimentano il gossip estivo con i loro presunti flirt. Uno in particolare ha monopolizzato l'attenzione dei media: quello tra il ballerino e Alessia Marcuzzi. Secondo una fonte del settimanale Nuovo, Stefano sospetterebbe che a mettere in giro queste voci sia stata proprio la showgirl argentina e questo lo fa soffrire. Non si sa chi sia responsabile della fine della relazione, ma quel che è certo è che Belen ha smentito il flirt tra l'ex e la conduttrice diversi giorni dopo.

A parlare su Nuovo è un amico del conduttore di Made in Sud: «Stefano si domanda se non sia stata proprio l'ex moglie Belen Rodriguez, o magari qualcuno del suo entourage, ad aver messo in giro la voce della presunta scappatella con la Marcuzzi. Questo non lo fa stare sereno. L'idea che ci sia lo zampino di Belen dietro questo gossip lo fa rabbrividire. Lui si è sempre fidato davvero di sua moglie perché lasciarsi è umano, ma vendicarsi è diabolico».



Ultimo aggiornamento: 12:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il gossip che ha infiammato l'inizio dell'estate è stato diffuso daSul sito di Roberto D'Agostino si diceva che Belen aveva scoperto il tradimento e che all'origine della crisi tra la Marcuzzi e il marito ci fosse proprio questo flirt. Stefano è intervenuto via social per smentire subito dopo, Alessia ha mostrato le foto della vacanza in compagnia del coniuge e Belen è stata paparazzata con un nuovo amore e dopo un po' ha definito infondate le voci su De Martino.