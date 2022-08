Belen Rodriguez gelosa di Stefano De Martino: cosa è successo con Andrea Delogu

Belen Rodriguez gelosa di Stefano De Martino avrebbe messo in guardia la collega Andrea Delogu. La presentatrice, che ha appena condotto Tim Summer Hits con De Martino, avrebbe fatto degli apprezzamenti sull'ex ballerino di Amici scatenando le ire della showgirl argentina che ha da poco ritrovato l'intesa con il padre del suo primogenito.

Belen e Stefano sembrano aver ritrovato l'intesa ma pare che la Rodriguez abbia dovuto fronteggiare le avances di una famosa presentatrice tv che avrebbe fatto apprezzamenti troppo espliciti sul marito. Dopo le anticipazioni di Dagospia adesso spunta il nome e pare che la donna in questione sia proprio Andrea Delogu. I dissapori della Rodriguez sarebbero palpabili proprio sui social: Andrea Delogu su Twitter ha dichiarato tutto il suo affetto nei confronti del suo collega Stefano De Martino con un TVB . Su Instagram la Delogu segue Belen Rodriguez senza essere ricambiata.

Andrea ha però chiarito il suo rapporto con Stefano, forse percependo la gelosia della moglie: «Ok è difficile e complicato, ma è assolutamente possibile essere amica di un bello, brano, bono, capace e intelligente come Stefano. I rumor sul presunto flirt? All’inizio ci siamo messi a ridere, poi la cosa si è allargata. Per questo scherziamo meno in pubblico e sui social, ma lo facciamo comunque in privato. La verità è che io e lui siamo molto amici e basta».