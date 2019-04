Belen Rodriguez e Stefano De Martino, ecco la foto del bacio: il ritorno di fiamma è ufficiale

Mercoledì 3 Aprile 2019, 13:06 - Ultimo aggiornamento: 03-04-2019 13:29

Teneri baci tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. La coppia, che sembra aver ritrovato l'amore e la sintonia, è ripartita da Napoli, dove ha trascorso un fine settimana insieme al loro bambino Santiago. Non sono mancati baci e tenere carezze che non sembrano più lasciare alcun dubbio sulla loro riconciliazione.Il settimanale Chi ha mostrato le foto che sembrano confermare i rumors che da tempo si rincorrono. Belen e Santiago hanno raggiunto Stefano a Napoli, dove sta conducendo Made in Sud, i due hanno assistito alle prove del conduttore, ma si sono concessi anche momenti di relax e tenerezza. La coppia ha alloggiato in un Bed and breckfast, concedendosi passeggiate nel centro cittadino cercando di non dare troppo nell'occhio.Insomma un week end romantico a tutti gli effetti, durante il quale sono spuntate di nuovo le fedi nuziali alle loro mani, come a dimostrare che il periodo di crisi, segnato anche da un divorzio, è ormai superato. Tutti e due però non si sbilanciano, nelle varie interviste non hanno mai apertamente dichiarato di essere tornati insieme, ma entrambi hanno parlato di un momento felice della loro vita.