Belen Rodriguez e Stefano De Martino, il bacio non lascia dubbi: ufficialmente di nuovo una coppia

Il ritorno di fiamma tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino è ormai ufficiale. Dopo mesi in cui i due hanno comunque fatto capire di essere tornati ad essere una coppia, finalmente è arrivato il bacio. Il settimanale Chi ha immortalato la coppia mentre si scambia tenere effusioni durante una passeggiata insieme a loro figlio Santiago.

La showgirl e il conduttore tv si abbracciano e si baciano con passione, ma anche con tanta intimità. Il quadro è proprio quello di una famiglia felice insieme anche a Luna Marì, la bambina avuta da Belen con Antonino Spinalbese. Se per diverso tempo i due hanno detto, più o meno ironicamente, di essere in prova senza ufficializzare la ritrovata pace familiare, ora con il bacio si può dire sia arrivata la conferma.

Dopo la fine della storia tra Belen e Spinalbese i due hanno ricominciato a frequentarsi, a fare weekend insieme, a trascorrere tempo in famiglia, tutto in modo molto intimo e riservato. Adesso si sono però lasciati andare e non temono di mostrare il ritrovato amore.