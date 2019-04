Lunedì 1 Aprile 2019, 11:00

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono stati rivisti insieme a Napoli, a cena da Cicciotto a Marechiaro. In attesa della diretta di Made in Sud in calendario stasera, la showgirl argentina ha raggiunto il bel conduttore a Napoli con il figlio Santiago. Il ritorno di fiamma sembra serio.