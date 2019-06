Belen Rodriguez e la foto di Stefano De Martino deejay: «Lui sa fare tutto»

Venerdì 21 Giugno 2019, 16:24 - Ultimo aggiornamento: 21-06-2019 17:03

Da quandosono tornati insieme sono inseparabili. Insieme nella vita privata, in tv con due programmi per l’estate e soprattutto suo social. Belen infatti ha postato dal uso account una foto assieme al marito nelle inusuali vesti diBelen e Stefano, armato di cuffie, sono uno a fianco dell’altro e nella didascalia la Rodriguez ha scritto: “Te Adoro @adoromilano Armani privé”. Insomma l’ennesima dedica d’amore per Stefano, apprezzata dai suoi follower che però non hanno mancato di commentare.Un fan incuriosito dalle mille abilità di De Martino ha chiesto: “Ma sa mettere anche i dischi?”. Fulmine la risposta di Belen che ha opposto un: “Lui sa fare tutto”. La frase è stata molto apprezzata dai suoi follower che hanno continuato a commentare, fra donne divertiti e soddisfatte dalla stilettata e uomini che sottolineano di avere anche loro molte doti nascoste…