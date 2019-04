Belen Rodriguez e Stefano De Martino di nuovo insieme, il post d'amore su Instagram

Lunedì 22 Aprile 2019, 14:25 - Ultimo aggiornamento: 22-04-2019 14:31

E alla finerende ufficiale il suo ritorno in coppia con. Dopo la fine della sua storia col piloto GP Andrea Iannone si è subito parlato di ritrovato amore fra la showgirl argentina e l’ex marito, conosciuto sotto i riflettori della scuola di “Amici”. Dopo un lungo silenzio e qualche indizio rilasciato sui social e in alcune interviste arriva la conferma di Stefano dal suo account Instagram.La coppietta è in vacanza col figlio, dato cheha postato uno scatto che vede Belen insieme al figlio Santiago seguito dalla didascalia: “Le mie persone preferite”. L’ex ballerino del talent di Maria De Filippi, oggi conduttore, ha scelto il giorno di Pasquetta e i numerosi fan l’hanno preso come un vero e proprio regalo. Molti infatti i commenti entusiastici per la réunion famigliare, da “Che belli. Lo sapevo che prima o poi sarebbe successo” a “Siete stupendi insieme”.Lo stesso Jeremias in un’intervista aveva fatto capire quanto la sorella avesse sofferto per la separazione: “Vedo bene il riavvicinamento tra i due – ha fatto sapere a “361 Magazine” - Ho visto mia sorella stare male tanto tempo per questa situazione, non perché la persona con cui stava prima non la facesse sentire bene… Per lei fallire nella famiglia, per il concetto che abbiamo noi, è una cosa molto dura. Lei è molto contenta ora”.I due tra l'altro, secondo le indiscrezioni di “Chi”, starebbero per partire alla volta della Polinesia per una seconda luna di miele lasciando il piccolo Santiago a casa con i parenti…