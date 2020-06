Belen Rodriguez e Stefano De Martino, ecco i motivi della crisi

Ultimo aggiornamento: 17:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA

stanno vivendo una crisi di coppia e a confermarlo sono stati anche i diretti interessati. Stefano è partito per Napoli per la nuova edizione di “Made in Sud” e torna a Milano, dove è rimasta Belen, solo per trovare il figlio Santiago. Sui motivi alla base della separazione si è detto molto, dalla presenza di un terzo incomodo alle pressioni da parte delle relative famiglie, ma sembra che le cause vadano ricercate all’interno della coppia.A dare qualche indizio il settimanale “Chi” che appunto assicura che le tesi circolate finora sono prive di fondamento: “Non c’erano di mezzo altre persone – si legge sulla rivista - e le famiglie si sono schierate solo dopo la rottura. Sono le fasi della vita che a volte si incastrano, a volte si scontrano. E’ l’impossibilità di tenere sempre alta la temperatura del rapporto, di conciliare le differenze, di cambiare al propria natura”. A provocare la situazione infatti sarebbe stata la differenza di caratteri che stavolta non sono riuscite a conciliarsi.Da una parte la popolare Belen, dall’altra il riservato Stefano: “Certo, il profilo di Belen, la sua popolarità, il suo stile di vita, il suo carattere estroverso e la sua libertà, a volte si scontrava con la calma apparente e la razionalità di Stefano. E poi De Martino voleva scindere la propria immagine di conduttore dal gossip che tanto gli ha dato, ma qualcosa gli ha tolto”.E la voglia di riservatezza di De Martino trapela anche sulle sue dichiarazioni circa la separazione: “Quello che è successo a noi è successo a tanti altri – ha spiegato – conosco tante persone che si sono prese e lasciate più volte. In questo momento la priorità è Santiago e sono sicuro che entrambi stiamo facendo di tutto per farlo stare bene”.