Belen Rodriguez a Napoli e i fan sperano in un incontro con Stefano De Martino

Belen Rodriguez ha accorciato le distanze e si è avvicinata a Stefano De Martino. Con buona pace dei fan, tuttavia, lo ha fatto solo fisicamente. La showgirl argentina è a Napoli, ma non è previsto alcun faccia a faccia tra ex. Nelle stories mostra il suo viaggio verso il Sud in compagnia degli inseparabili Jeremias e Mattia Ferrari. Dal capoluogo campano - come riportano 361 magazine e Giornalettismo - dovrà poi partire per Capri per festeggiare il compleanno dell'amico Gian Maria.



La festa si svolgerà sull'isola per tutto il weekend, ma sembra che Belen abbia lasciatoa Milano dai nonni. Intanto, nessuna traccia di Stefano. Il ballerino è alle prese con le prove di Made in Sud e la terza puntata che andrà in onda su Rai Due il prossimo lunedì 6 luglio. Pare proprio che ormai il matrimonio sia finito definitivamente. La Rodriguez ne ha parlato in un’intervista rilasciata al settimanale, sottolineando il momento difficile che sta vivendo. Silenzio stampa, invece, da parte del conduttore di

Nei giorni scorsi Stefano, in barca con amici a Procida, è stato fotografato dai paparazzi in compagnia di due misteriose ragazze, una bionda e una bruna. Dopo il servizio uscito sul settimanale Nuovo il gossip si è scatenato, con mille ipotesi sull'identità di quello che sembrava a tutti gli effetti un nuovo flirt di De Martino. L'ufficio stampa del conduttore di Made in Sud ha subito smentito.

Ultimo aggiornamento: 19:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA