Belen Rodriguez e Stefano De Martino comprano casa sul Faito, il pesce d'aprile che spopola

Lunedì 1 Aprile 2019, 18:48 - Ultimo aggiornamento: 01-04-2019 18:49

Sono i nuovi Faitolovers, amanti della montagna sul mare e sono già all'opera per ristrutturare la villa in montanga.«Diamo il benvenuto alla Famiglia Di Martino sul nostro MonteFaito!», è bastato questo annuncio social, poche righe e una foto accattivante di Belen Rodriguez e Stefano De Martino per scatenare la curiosità di centinaia di persone che hanno condiviso la notizia. Secondo l'associazione Faito for Fun che organizza attività e manifestazioni sulla montagna che sorge tra Castellammare e Vico Equense, Belen e il conduttore di Made in Sud: «Hanno comprato casa e l'impresa di costruzione é già in azione per adeguare l'immobile alle esigenza della famiglia più discussa del mondo dello show business! Diamo il benvenuto - si legge sulla pagina dell'associazione faitense - a Belen, Stefano e Santiago e chissà se proprio Faito posso donargli nuovi arrivi».Il post non svela altro, ma lascia intendere che la visita in montagna abbia scatenato nella show girl e nell'ex ballerino di Amici un nuovo amore per il Faito tanto da aver scelto già la villa dove trascorreranno la loro estate, non prima però di averla adeguata alle loro esigenze. Un sogno per la piccola comunità del Faito che dall'arrivo dei nuovi residenti potrebbe cogliere nuova linfa e maggiore attenzione dalle isituzioni.Peccato che la notizia sia stata diffusa il primo aprile, e anche per i sognatori è tempo di ricredersi. Il pesce d'aprile è riuscito tanto che il post dell'annuncio è stato visto da 1.500 persone nella prima ora dalla pubblicazione. Chissà che questa iniziativa non serva ad incuriosire davvero il ballerino di Torre Annunziata e la sua ex moglie, sempre pronti a sorprendere e visitare nuovi luoghi.