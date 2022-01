Belen Rodriguez e Stefano De Martino di nuovo insieme? L'indizio social fa sognare i fan

Antonello Venditti nella sua «Amici Mai» parlava di certi amori che non finiscono, fanno giri immensi e poi ritornano. E probabilmente l'amore tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino potrebbero star vivendo un amore così... un amore infinito.

La bella showgirl argentina ha rivelato da poche ore di essere di nuovo single, la storia con Antonino Spinalbese è finita, ma lei non sembra per niente triste, nonostante da quella storia sia nata Luna Marì, la secondo genita di Belen. E l'ultima Instagram Stories apre ad un ritorno di fiamma con Stefano De Martino, padre di Santiago.

Tra le storie di Belen spunta una canzone di Bruno Mars: «Talking to the Moon» che ha tutti i presupposti per essere una dedica speciale a qualcuno. Non certo alla sua Luna, visto che è una canzone d'amore che parla di un amore che esisteva e che poi è stato perso. E con ogni probabilità non è dedicata nemmeno ad Antonino Spinalbese. Il gelo che c'è stato fra i due non farebbe presupporre a una riapertura, soprattutto dopo la dichiarazione di poche ore fa in cui si è scoperto che Belen è tornata single. E quindi il dubbio che fosse rivolta a Stefano De Martino si è insinuato in molti fan della showgirl.

Negli ultimi giorni sono circolate delle foto in cui si vedevano insieme Belen e Stefano. Niente di particolare, visto che Santiago è il frutto del loro amore e spesso il padre va a trovare suo figlio, ma in questi scatti i due sembrano molto complici, come non si vedevano da tempo.

Che il loro amore abbia fatto un giro immenso e sia tornato? Ancora non lo sappiamo, ma sicuramente i due non saranno «mai amici».