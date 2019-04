Belen Rodriguez e Stefano De Martino non si nascondono più, uscita notturna con Santiago

Mercoledì 10 Aprile 2019, 17:36 - Ultimo aggiornamento: 10-04-2019 17:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non si nascondo più Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Dopo essersi innamorati ad “Amci”, i due si sono sposati, hanno avuto un figlio e poi hanno divorziato. L’amore però è tornato e ora la coppia non teme più di essere sorpresa dai papazzi.Tanto Belen quanto Stefano infatti hanno mai ufficializzato il loro ritorno di fiamma né tantomeno hanno mai parlato volentieri e chiaramente della situazione. Qualche frase durante le interviste o fedi che ricompaiano al dito, ma i protagonisti hanno tenuto il più assoluto silenzio.Parlano al loro posto le foto pubblicità di “Diva e donna” che li vedono felicemente insieme dopo una serata in famiglia, dato che con loro c’è anche il piccolo Santiago che si addormenta felice in braccio al papà.