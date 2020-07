Belen tradita da Stefano con Alessia Marcuzzi? Arriva la risposta della conduttrice delle Iene e il ballerino reagisce così. A poche ore dalla "bomba" lanciata da Dagospia, riguardante un presunto flirt tra Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi (gossip che il ballerino ha già smentito), arriva la risposta della conduttrice delle Iene.

Alessia Marcuzzi ha postato sul suo profilo Instagram la foto di un libro di Woody Allen dal titolo emblematico A proposito di niente. E a corredo dell'immagine ha scelto di postare l'emoticon di un pesce. Come a dire «Non c'è nulla da dire, il flirt non esiste».

Immediati i commenti dei tanti fan di Alessia. «Non ascoltare queste cattiverie, sappiamo che sei una donna meravigliosa». E ancora: «Non devi dare spiegazioni a nessuno». Tanti i like di amici del mondo dello spettacolo. Tra tutti però ne spicca uno, quello di Stefano De Martino che sembra approvare la linea di silenzio scelta dalla collega. Questione conclusa? Staremo a vedere.

Ultimo aggiornamento: 17:16

