Belen Rodriguez in vacanza a Capri: tampone anti-Covid e taxi per Marina Piccola

A Belen piacciono le isole da Capri a Ibiza, da Ibiza a Capri. La bella showgirl argentina dopo alcune settimane è ritornata sull’isola azzurra dopo aver trascorso una lunga vacanza ad Ibiza. La località spagnola che ormai si è ritagliata uno spazio nel mondo dei vacanzieri che amano la movida notturna e tirare svegli fino all’alba, così come piace alla bella top model argentina, che questa volta, però, almeno per qualche giorno, dovrà cambiare ritmo ed accontentarsi di una vacanza caprese slow.



Infatti dopo che il suo areo è atterrato a, Belen è scesa dalla passerella con tanto di mascherina obbligatoria per continuare il suo viaggio verso Capri. A bordo un motoscafo veloce, l’affascinante top model è arrivata in piena notte per poi recarsi in taxi acon destinazione

Questa mattina, in rispetto alle norme anti-covid, Belen ha comunicato all’Asl il luogo di residenza a Capri e poiché per chi rientra da Spagna, Malta, Grecia e Croazia c’è l’obbligo del tampone, dopo poco è arrivato il personale dell’ASL Na 1 che l’ha sottoposta all’esame per accertare la positività o la negatività al covid-19, che è stato inviato a Napoli d’urgenza. La risposta arriverà domani in giornata ma nell’attesa Belen dovrà rimanere in autoisolamento nel suo lussuoso buen retiro caprese.

Ultimo aggiornamento: 20:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA