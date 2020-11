Belen Rodriguez, weekeend con Antonio Spinalbese e Santiago. E a «Uomini e donne» arriva il suo ex

Per Belen Rodriguez e il fidanzato Antonio Spinalbese un altro weekend in famiglia… allargata. La coppia infatti ha trascorso il fine settimana assieme a Santiago, figlio di Belen, nato dalla sua passata relazione con Stefano De Martino.

Dalle stories Belen ha postato diversi video della giornata in compagnia di Antonio Spinalbese e Santiago, con la biciletta in giro per la città, per poi tornare a divertirsi al calduccio a casa. Una relazione ormai consolidata quella fra lo showgirl e l’hair stylist, nata in sordina sul finire dell’estate, mentre alla Rodriguez venivano affiancati nuovi amori, tutti regolarmente smentiti.

Intanto a “Uomini e donne” è arrivato Simone Bolognesi, il primo fidanzato italiano di Belen Rodriguez: I due hanno avuto una relazione durata due anni, con sette mesi di convivenza: “Siamo stati insieme due anni dopo il suo arrivo in Italia e prima della sua partenza per Milano - ha raccontato - Abbiamo anche convissuto per sette mesi a casa mia. Ma non parla mai di Riccione e del suo passato qui”.

