Belen "fuori di seno" a C'è posta per te, il vestito trasparente senza reggiseno fa impazzire i fan: «Si vede tutto...». Stasera in onda su Canale 5, l'ultima puntata del programma condotto Maria De Filippi. La prima persona a mandare la posta è Luciana Littizzetto. La comica convoca Belen, Veronica Peparini con il fidanzato ballerino Andrea Muller e Gemma per avere consigli su come trovare un fidanzato più giovane.

La prima delle tre destinarie della busta a entrare in studio è Belen, in attesa della secondogenita. Ma la showgirl argentina spiazza tutti. Belen si presenta con un outfit mozzafiato: vestito rosa cipria trasparente, senza reggiseno. Ma è un particolare ad attirare l'attenzione dei presenti. Lucianina, senza peli sulla lingua, lo fa notare: «Ma sono dritti, si vedono i capezzoli». E la showgirl replica divertita: «Era proprio quello il mio intento, farli vedere. Ho provato il reggiseno e non stava bene, ho scelto di entrare così». Luciana Littizzetto chiosa ironica: «Solo a guardarla, crescono pure i miei». Belen si esibisce in una sexy danza ed è tripudio in studio.

Poi, Maria De Filippi fa entrare gli altri ospiti. Ma quando chiama «Veronica Peparini e un ballerino», Belen cambia espressione. Su Twitter è boom di commenti: «Ha temuto fosse Stefano De Martino». E ancora: «La faccia di Belen quando sente la parola 'ballerino'. Le è preso un colpo». In ogni caso, i fan sono tutti d'accordo: «È bellissima».

