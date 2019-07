Belen e Stefano De Martino, mini luna di miele a Ibiza. Dopo la tv arrivano le nozze?

Mercoledì 17 Luglio 2019, 18:48 - Ultimo aggiornamento: 17-07-2019 19:22

Continuano le vacanze a Ibiza per. Dopo una lunga separazione, in cui Belen ha fatto coppia col pilota Gp Andrea Iannone, i due sembrano davvero aver ritrovato l’amore di un tempo. Presto assieme anche in tv, la coppia si gode una mini luna di miele sull’isola delle Baleari.Stefano e Belen hanno scelto la stessa meta dello scorso anno, in cui però erano ancora separati. Oggi alloggiano a Santa Gertrudis, piccolo villaggi al centro di Ibiza e sono stati sorpresi da “Chi” mentre si godono le spiaggia dell’isola fra baci appassionati e giochi col piccolo Santiago. La Rodriguez naturalmente ha postato diversi scatti dal social, dove non mancano romantiche dediche al ritrovato maritino.Sul finire dell’estate Stefano e Belen saranno impegnati nel backstage de “La notte della Taranta” e sul palco del Festival di Castrocaro, che andrà in onda il 3 settembre su Rai Due e che vedrà seduta fra la giuria Simona Ventura.Secondo i beninformati poi i due, terminate vacanze e impegni di lavoro, sarebbero pronti a rinnovare la loro promessa d’amore proprio a Ibiza...