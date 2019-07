Belen pazza d'amore per De Martino, le dediche social: «Se avessi dovuto disegnarti...»

Lunedì 15 Luglio 2019, 16:04 - Ultimo aggiornamento: 15-07-2019 17:09

Dopo una lunga separazione Belen per la gioia dei loro fan che non vedevano l’ora che la coppia si riunisse. I due neo conduttori (Belen a “Colorado” e Stefano a “Made in Sud”) sono prima partiti in viaggio assieme al figlio Santiago e ora sono volati a Ibiza per una romantica vacanza, dove Rodriguez non manca mai di mostrare tutto il suo trasporto per il ritrovato amore.Dal social, dov’è sempre molto attiva, Belen infatti ha postato diverse dediche a Stefano. Che siano in macchina a mangiare (“Mi piaci così, tutto matto), oppure in barca ad amoreggiare sul calar del sole (“In un bacio saprei tutto quel che è stato taciuto”), alla Rodriguez non mancano mai parole tenere per De Martino.In uno degli ultimi scatti Stefano è in piedi davanti e la showgirl ha commentato nella didascalia: “Se avessi dovuto disegnarti, ti avrei disegnato proprio così…”.Dopo le vacanze gli sposi sono attesi alla prova della conduzione del Festival di Castrocaro, che andrà in onda il 3 settembre su Rai Due e che vedrà seduta fra la giuria Simona Ventura. Qualche giorno prima, il 24 agosto, la Rodriguez e De Martino saranno invece nel backstage della Notte della Taranta.