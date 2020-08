Berlusconi e Marta Fascina, le prime foto mano nella mano in Sardegna

Pochi giorni dopo le prime foto insieme di Francesca Pascale e Paola Turci, ecco Silvio Berlusconi, che si è decisamente rifatto una vita dopo la fine della sua relazione con la stessa Pascale: da tempo infatti il Cavaliere è legato a Marta Fascina, deputata di Forza Italia, e il settimanale Chi ha pubblicato le loro prime foto mano nella mano. È la prima volta che vengono pubblicate foto in atteggiamenti 'teneri' di Berlusconi con la sua nuova compagna.

Nel numero in edicola da domani, mercoledì 12 agosto, si vede l’ex premier in vacanza nella sua Villa Certosa, in Sardegna: Silvio e Marta passeggiano mano nella mano, con loro anche il figlio Luigi, l’ultimogenito di Berlusconi che a breve sposerà la sua fidanzata storica. Dopo la passeggiata Berlusconi e la Fascina sono poi andati a visitare lo yacht di 60 metri di Ennio Doris, grande amico del Cavaliere.

