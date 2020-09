Flavio Briatore e Berlusconi positivo al Covid-19: «Non credo che dipenda da quel nostro incontro, adesso mi avete rotto»

Flavio Briatore si dice molto dispiaciuto dopo aver saputo che Silvio Berlusconi è risultato positivo al coronavirus. In un'intervista a La Stampa spiega di non averlo ancora sentito personalmente e di aver appreso la notizia dai media e aggiunge: «Gli auguro di superare il più velocemente possibile anche questa situazione. Spero che guarisca presto».

Molti hanno correlato la malattia dell'ex presidente del consiglio alla visita in Costa Smeralda proprio di Briatore. I due sono amici di lunga data e ogni anno si incontrano in Sardegna e si salutano, come è successo anche quest'anno, come ha mostrato lo stesso Flavio con un video sul suo profilo Instagram. Sulla presunta colpa del contagio però l'imprenditore non ci sta e risponde fermamente: «Ma che c’entra? Non credo che dipenda da quel nostro incontro… E adesso mi avete rotto». Ovviamente non c'è nessuna prova che sia stato Briatore a contagiare Berlusconi che per ora, stando al parere del suo medico Zangrillo, sembra essere asintomatico e in isolamento nella sua villa di Arcore.

Nonostante la malattia l'ex presidente del Milan continua la sua attività politica: «Sarò presente in campagna elettorale con interviste Tv e sui giornali, secondo le limitazioni imposte dalla mia positività. Purtroppo mi è successo anche questo, ma continuerà la mia battaglia».



Ultimo aggiornamento: 17:26

