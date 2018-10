Biagio Antonacci pronto a sposare la sua Paola: matrimonio all'Isola d'Elba?

Giovedì 18 Ottobre 2018, 09:44 - Ultimo aggiornamento: 18-10-2018 11:51

Biagio Antonacci è sempre più vicino al matrimonio: il popolare cantante, infatti, molto presto convolerà a nozze con Paola Cardinale, sua compagna da dieci anni.A rivelarlo è Chi: anche se non ci sono conferme ufficiali da parte dei diretti interessati, sembra che Biagio Antonacci e Paola Cardinale siano pronti a dirsi il fatidico sì entro il prossimo anno, in una location unica come quella dell'Isola d'Elba.Dopo un decennio, quindi, Biagio Antonacci è pronto alle nozze. Il cantante milanese, 54 anni, ha già due figli di 22 e 17 anni, Paolo e Giovanni, avuti dall'ex compagna Marianna Morandi, la figlia di Gianni, con cui era stato per circa nove anni, dal 1993 al 2002.