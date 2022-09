Bianca Atzei incinta, sul palco con il pancione in vista: bellezza e energia per due

Voce graffiante e pancione in vista: Bianca Atzei non smette di cantare anche in dolce attesa e regala ai fan serate emozionanti. La cantante sarda attende un bambino dal compagno Stefano Corti, inviato del programma "Le Iene". La musica resta la sua grande passione e la trasmette dal palco, soprattutto ora che le sue emozioni sono raddoppiate. Completo a fiori, pantalone lungo e top corto con pancia rigorosamente scoperta. Così compare Bianca nell'ultimo post che ha pubblicato su Instagram. «Cuglieri (OR)» scrive in didascalia riferendosi alla città dove si è esibita.

Asta alla mano, prima seduta e poi in piedi: Bianca sembra in grande forma, più energica che mai. Conquista il pubblico con i suoi grandi successi, cantati sempre col sorriso. La notizia della gravidanza, per lei e il compagno, è stata un fulmine a ciel sereno che li ha rasserenati dopo l'aborto naturale che Bianca ha subito e per cui ha dichiarato di aver sofferto molto. Sempre più innamorati e sempre più uniti, Bianca Atzei e Stefano Corti si godono la gravidanza in attesa del parte che sarà a Natale.

Nel frattempo, come ha spifferato il settimanale Chi, la coppia è alla ricerca della nuova casa per la propria famiglia. Al momento, Bianca e Stefano vivono stabilmente a Milano e convivono da diverso tempo. Stando a quello che si legge sul magazine diretto da Alfonso Signorini, pare che, ora, la coppia sia intenzionata a trasferirsi in una casa più adatta ad una famiglia.