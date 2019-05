Bianca Atzei, il nuovo amore è una “iena”? «Beccata insieme a Stefano Corti»

Mercoledì 22 Maggio 2019, 15:33 - Ultimo aggiornamento: 22-05-2019 15:53

Un nuovo amore per? La cantante milanese, ma di origini sarde, potrebbe aver finalmente dimenticato Max Biaggi. Secondo le ultime indiscrezioni,avrebbe ritrovato il sorriso grazie ad un inviato de Le Iene.Si tratta di, che sarebbe stato beccato dai paparazzi di Diva e Donna mentre passeggiava mano nella mano con Bianca Atzei., che lavora a Le Iene, ha da poco chiuso una lunga e intensa relazione con la collega Veronica Ruggeri, con cui è rimasto in ottimi rapporti. Non si può dire altrettanto per Bianca, che sta cercando di uscire da un lungo periodo di sofferenza in seguito alla fine dell'amore con Gossipet Lo riporta anche v.La fine di quella storia fu un durissimo colpo per, che solo poco tempo prima era rimasta accanto al centauro romano in seguito al terribile incidente riportato in una pista a Latina. Neanche l'esperienza all'Isola dei Famosi riuscì a far dimenticarealla cantante, che negli ultimi tempi ha avuto una relazione speciale con Jonathan Kashanian, vincitore del Gf 5. I due, però, sono solo ottimi amici. Qualche tempo fa, Bianca Atzei era stata anche avvistata con Emanuele Berardi, figlio di Barbara D'Urso, ma non sembra ci sia stata una vera e propria relazione.