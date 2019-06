Bianca Atzei e Stefano Corti non si nascondono più: «Mi ha rubato il cuore»

Valeria Marini difende Pamela Prati dopo il caso Mark Caltagirone: «Un gioco che le è sfuggito di mano»​

Lunedì 24 Giugno 2019, 19:29 - Ultimo aggiornamento: 24-06-2019 19:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ora è ufficiale:sono una coppia e non si nascondono più. La cantante sarda, ex di Max Biaggi, e l'inviato de Le Iene stanno trascorrendo qualche giorno di relax tra Milano e le rive del Lago Maggiore e su Instagram mostrano tutta la loro intesa ai follower.Dopo aver passato momenti molto difficili per la fine della storia con Max Biaggi,ha ritrovato l'amore e soprattutto la serenità grazie al divertente inviato de Le Iene, reduce da una intensa storia d'amora con la collega Veronica Ruggeri.Le prime foto insieme sono state pubblicate sugià qualche giorno fa, ma la coppia, dopo alcune passeggiate in centro a Milano, ha deciso di concedersi un po' di relax sul Lago Maggiore.Tra il relax in spiaggia e giri sulla moto d'acqua, i due non vogliono più nascondersi.scrive 'Love', pubblica cuoricini a tutto spiano e soprattutto dedica al suo Stefano alcuni versi del suo nuovo singolo, La mia bocca., invece, sulancia una frecciata a Max Biaggi, commentando così: «Dalle moto da corsa alle moto d'acqua è un attimo. Le piace la moto, è evidente». In una foto successiva, invece, scrive: «La denuncio per furto, mi ha rubato il cuore». E pazienza se molti follower speravano in un riavvicinamento tra lui e l'altra 'iena', Veronica Ruggeri.