Bianca Atzei e Stefano Corti svelano il sesso del bambino: «Sarà un maschietto»

Bianca Balti e Stefano Corti ospiti a Verissimo svelano in esclusiva il sesso del bebè, confessando a Silvia Toffanin che sarà un maschietto. «Nel corso dell'ennesima visita ho chiesto alla ginecologa "ma quello è il cordone" e lei mi ha risposto di no», spiega ironicamente Stefano e Bianca conferma spiegando: «Non volevamo saperlo all'inizio in realtà, poi la curiosità è stata troppa».

La coppia vive un momento molto felice anche se ammette che all'inizio della gravidanza, visto quello che era successo loro in passato, avevano paura. Bianca e Stefano avevano perso un bambino, così in questa seconda gravidanza i primi tre mesi sono stati cauti: «I primi tempi eravamo spaventati e cauti», ammette Stefano, «ma poi le cose sono andate bene e la gravidanza sta procedendo bene». Ora Bianca è al sesto mese di gravidanza e conferma di stare molto bene e di sentirsi in forma: «Quella è stata un'esperienza negativa ma ci ha unito molto, ci ha rafforzato come coppia».

Tra i due l'amore è nato molto in fretta, si sono conosciuti a un concerto e dopo due mesi sono andati a vivere insieme: «Subito è nato il desiderio di famiglia in effetti», spiega Stefano. Bianca confessa però che quando si sono conosciuti era molto spaventata, venendo da esperienze difficili e dolorose: «Avevo trovato un equilibrio e temevo di stare di nuovo male». Poi Silvia chiede a quando il matrimonio e Bianca non nasconde il suo desiderio di vedere l'anello al dito, anche se Stefano rimane vago e non sembra proprio intenzionato al grande passo. Bianca però conclude: «Devo dire che mi sta regalando qualcosa di molto bello».